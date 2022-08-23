Офисы социальной газификации Подмосковья приняли 50 тысяч посетителей со дня открытия

За год работы в Подмосковье президентского проекта «Социальная газификация» в стационарные офисы программы обратились уже 50 тысяч человек. Юбилейным посетителем оказался житель Раменского Павел, он решил обратиться в офис по вопросу подключения газа.

«Я пришел сюда с единственным вопросом — Социальная газификация. Узнал, что есть такой проект, собрал документы и приехал в офис. Здесь всю имеющуюся документацию разложили по папкам, сказали, что нужно, а что нет, какие бумаги нужно собрать дополнительно. Конечно, я жду газ! Это удобно, это автономно, это экономично. Независимо от того, нахожусь я дома или нет, в нем всегда будет теплая комфортная температура», — рассказал Павел.

Офис в Раменском стал первым из восьми стационарных офисов, которые открылись в Московской области прошлым летом. Он работает по принципу МФЦ. Можно не только подать заявку на подключение к дому газа, но и получить другие социальные услуги. Офисы работают со вторника по воскресенье, каждый понедельник — выходной. Кроме стационарных офисов, по региону постоянно ездят и мобильные. Узнать расписание их поездок можно на официальном сайте Мособлгаза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об окончании программы социальной газификации в регионе до конца этого года.