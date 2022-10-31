Офисы соцгазификации посетят более 40 населенных пунктов Подмосковья на этой неделе | 360°

Подмосковье

31 октября 2022, 20:21

Офисы соцгазификации посетят более 40 населенных пунктов Подмосковья на этой неделе

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Мобильные офисы социальной газификации на этой неделе работают в более, чем 40 населенных пунктах Московской области. По президентской программе «Социальная газификация» голубое топливо уже пришло в 2406 населенных пунктов Подмосковья.

Мобильные офисы будут работать в следующих населенных пунктах:

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·      Можайский городской округ: деревня Утицы, деревня Желомеено,

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·      городской округ Ступино: деревня Петрово,

·      г. Волоколамск,

·      г. Долгопрудный,

·      г. Дедовск,

·      г. Лобня,

·      городской округ Солнечногорск: село Алабушево, г. Солнечногорск,

·      городской округ Истра: деревня Алексино, деревня Бабкино,

·      городской округ Химки: микрорайон Сходня,

·      городской округ Шаховская: село Михайловское,

·      город Домодедово,

·      городской округ Серпухов: поселок Большевик, деревня Прилуки,

·      городской округ Чехов: деревня Алферово, деревня Попово,

·      городской округ Павловский Посад: деревня Теренино,

·      городской округ Электросталь: деревня Пушкино, село Иванисово, поселок Фрязево, поселок Новые дома, деревня Всеволодово, деревня Есино, поселок Елизаветино,

·      городской округ Черноголовка: село Макарово,

·      городской округ Богородский: деревня Мамонтово,

·      Раменский городской округ: село Загорново, село Малышево, деревня Редькино, поселок Ганусово,

·      городской округ Егорьевск: село Спасс-Леоновщина, деревня Орлы,

·       город Егорьевск, деревня Курбатиха,

·      Талдомский городской округ: село Квашенки, деревня Стариково,

·      Дмитровский городской округ: деревня Яковлево, деревня Акишево,

·      Городской округ Мытищи: деревня Фоминское, деревня Витенево, деревня Шолохово,

·      Сергиево-Посадский городской округ: село Шеметово.

Узнать расписание работы мобильных офисов можно на сайте в разделе «График движения мобильных офисов».

Социальная газификация

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