Офисы соцгазификации посетят более 40 населенных пунктов Подмосковья на этой неделе | 360°

31 октября 2022, 20:21
Офисы соцгазификации посетят более 40 населенных пунктов Подмосковья на этой неделе
Мобильные офисы социальной газификации на этой неделе работают в более, чем 40 населенных пунктах Московской области. По президентской программе «Социальная газификация» голубое топливо уже пришло в 2406 населенных пунктов Подмосковья.
Мобильные офисы будут работать в следующих населенных пунктах:
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· Можайский городской округ: деревня Утицы, деревня Желомеено,
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· городской округ Ступино: деревня Петрово,
· г. Волоколамск,
· г. Долгопрудный,
· г. Дедовск,
· г. Лобня,
· городской округ Солнечногорск: село Алабушево, г. Солнечногорск,
· городской округ Истра: деревня Алексино, деревня Бабкино,
· городской округ Химки: микрорайон Сходня,
· городской округ Шаховская: село Михайловское,
· город Домодедово,
· городской округ Серпухов: поселок Большевик, деревня Прилуки,
· городской округ Чехов: деревня Алферово, деревня Попово,
· городской округ Павловский Посад: деревня Теренино,
· городской округ Электросталь: деревня Пушкино, село Иванисово, поселок Фрязево, поселок Новые дома, деревня Всеволодово, деревня Есино, поселок Елизаветино,
· городской округ Черноголовка: село Макарово,
· городской округ Богородский: деревня Мамонтово,
· Раменский городской округ: село Загорново, село Малышево, деревня Редькино, поселок Ганусово,
· городской округ Егорьевск: село Спасс-Леоновщина, деревня Орлы,
· город Егорьевск, деревня Курбатиха,
· Талдомский городской округ: село Квашенки, деревня Стариково,
· Дмитровский городской округ: деревня Яковлево, деревня Акишево,
· Городской округ Мытищи: деревня Фоминское, деревня Витенево, деревня Шолохово,
· Сергиево-Посадский городской округ: село Шеметово.
Узнать расписание работы мобильных офисов можно на сайте в разделе «График движения мобильных офисов».
Социальная газификация
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