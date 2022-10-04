Офисы УК нового стандарта «Наш дом» открыли в 45 округах Подмосковья | 360°

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Офисы УК нового стандарта «Наш дом» открыли в 45 округах Подмосковья

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Офисы сервисных управляющих компаний «Наш дом» открылись в 45 городских округах Подмосковья. В конце сентября заработали еще семь организаций в Дубне, Пушкине, Звездном Городке, Серебряных Прудах, Дмитрове, Фрязине и Домодедове, рассказали в Госжилинспекции региона.

Глава ведомства Ольга Федина отметила, что офисы объединяет бренд, дизайн и общая задача — оказывать больше услуг по ЖКХ и помогать жителям решать все проблемы в одном месте.

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Сервисные УК направлены на решение большого спектра вопросов. Для комфорта жителей трудятся аварийно-диспетчерская служба, работает технический парк, а кадровый состав все время развивается.

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Новые офисы имеют современное оснащение, электронную очередь, безбарьерный доступ и зоны для посетителей любых возрастов. Как отметила Ольга Федина, «Наш дом» сможет стать достойной альтернативой недобросовестным УК.

«Мы рассчитываем, что сильной стороной мультисервисных компаний будет четкое следование разработанному корпоративному кодексу. Он предполагает компетентность, профессионализм, дружелюбие и постоянную работу с жителями через цифровые каналы, в сети, в домовых чатах, официальных жилищно-коммунальных ресурсах области», — сказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

ЖКХ

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