Офисы продажи квартир открылись в Подмосковье. Посетителям будут выдавать маски и мерить температуру

Вместо рукопожатия измеряют температуру, вместо приветственного напитка — маска и перчатки. Подмосковные офисы продаж недвижимости открылись после длительного перерыва. И в этих новых рабочих буднях ко многому предстоит привыкнуть.

С 18 мая предлагать купить квартиру можно оффлайн. Но только если сотрудники соблюдают целый список требований. И это будут регулярно проверять.

Сотрудники обязаны соблюдать все меры безопасности. Помещения должны регулярно дезинфицировать, работники должны находиться в средствах индивидуальной защиты, посетителям также должны выдавать перчатки, маски и предоставлять санитайзер для обработки рук.

За исполнением всех требований будет следить Главгосстройнадзор области.

Прошедший проверку офис получит индекс безопасности. Это значит, что объект официально получает статус безопасного для здоровья работников и клиентов. Этот показатель занесут в «Яндекс.Карты».

То есть теперь вы легко сможете найти сведения не только о привлекательном для вас застройщике, но и о безопасном для вашего здоровья офисе продаж.

Подробности — в сюжете канала «360».