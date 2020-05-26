Офисы продажи квартир открылись в Подмосковье. Посетителям будут выдавать маски и мерить температуру
С 18 мая предлагать купить квартиру можно оффлайн. Но только если сотрудники соблюдают целый список требований. И это будут регулярно проверять.
Сотрудники обязаны соблюдать все меры безопасности. Помещения должны регулярно дезинфицировать, работники должны находиться в средствах индивидуальной защиты, посетителям также должны выдавать перчатки, маски и предоставлять санитайзер для обработки рук.
За исполнением всех требований будет следить Главгосстройнадзор области.
Прошедший проверку офис получит индекс безопасности. Это значит, что объект официально получает статус безопасного для здоровья работников и клиентов. Этот показатель занесут в «Яндекс.Карты».
То есть теперь вы легко сможете найти сведения не только о привлекательном для вас застройщике, но и о безопасном для вашего здоровья офисе продаж.
Подробности — в сюжете канала «360».