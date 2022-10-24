Мобильные офисы по вопросам газа приедут в 51 населенный пункт Подмосковья | 360°

24 октября 2022, 12:12
Мобильные офисы по вопросам газа приедут в 51 населенный пункт Подмосковья
Мобильные офисы социальной газификации приедут в 51 деревню и село Подмосковья за неделю. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.
Передвижные офисы приедут в следующие населенные пункты:
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- деревню Судниково городского округа Волоколамск;
- деревни Раково, Родионцево, Синево городского округа Истра;
- деревню Струбково городского округа Клин;
- поселок Архангельское городского округа Красногорск;
- деревни Ожогино, Пикино, Повадино, Радумля городского округа Солнечногорск;
- деревни Большое Прокошево, Гульнево, Парамоново, село Семеновское, поселок Орево городского округа Дмитровский;
- деревню Рождественно городского округа Мытищи;
- деревни Путятино, Слотино, села Константиново, Богородское городского округа Сергиево-Посадский;
- деревни Митинская, Мелиховская, Семеновская, Маврино, Левошево, Курьяниха, поселки Черусти, Мишеронский, поселок Бакшеево городского округа Шатура;
- город Щелково; деревни Дергаево, Старниково, Каменное Тяжино, Титово, Бельково, Косякино, Морозово, села Зеленая Слобода, Михеево городского округа Раменский;
- деревни Вяземское, Вешки, Батынки, Глазово городского округа Можайский;
- деревню Гальчино городского округа Домодедово;
- деревню Токарево городского округа Кашира;
- город Подольск; деревню Мясное городского округа Ступино;
- село Молоди, деревню Мещерское городского округа Чехов.
Узнать расписание работы офисов можно на сайте «Мособлгаза». С начала реализации программы социальной газификации синее топливо пришло с 2247 сел и деревень Подмосковья.
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Ранее губернатору Андрею Воробьеву сообщили о почти полной готовности снегоуборочной техники. Она составила 89%.
Социальная газификация
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