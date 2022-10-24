Мобильные офисы по вопросам газа приедут в 51 населенный пункт Подмосковья | 360°

Подмосковье

24 октября 2022, 12:12

Мобильные офисы по вопросам газа приедут в 51 населенный пункт Подмосковья

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Мобильные офисы социальной газификации приедут в 51 деревню и село Подмосковья за неделю. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.

Передвижные офисы приедут в следующие населенные пункты:

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  • деревню Судниково городского округа Волоколамск;
  • деревни Раково, Родионцево, Синево городского округа Истра;
  • деревню Струбково городского округа Клин;
  • поселок Архангельское городского округа Красногорск;
  • деревни Ожогино, Пикино, Повадино, Радумля городского округа Солнечногорск;
  • деревни Большое Прокошево, Гульнево, Парамоново, село Семеновское, поселок Орево городского округа Дмитровский;
  • деревню Рождественно городского округа Мытищи;
  • деревни Путятино, Слотино, села Константиново, Богородское городского округа Сергиево-Посадский;
  • деревни Митинская, Мелиховская, Семеновская, Маврино, Левошево, Курьяниха, поселки Черусти, Мишеронский, поселок Бакшеево городского округа Шатура;
  • город Щелково; деревни Дергаево, Старниково, Каменное Тяжино, Титово, Бельково, Косякино, Морозово, села Зеленая Слобода, Михеево городского округа Раменский;
  • деревни Вяземское, Вешки, Батынки, Глазово городского округа Можайский;
  • деревню Гальчино городского округа Домодедово;
  • деревню Токарево городского округа Кашира;
  • город Подольск; деревню Мясное городского округа Ступино;
  • село Молоди, деревню Мещерское городского округа Чехов.

Узнать расписание работы офисов можно на сайте «Мособлгаза». С начала реализации программы социальной газификации синее топливо пришло с 2247 сел и деревень Подмосковья.

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Ранее губернатору Андрею Воробьеву сообщили о почти полной готовности снегоуборочной техники. Она составила 89%.

Социальная газификация

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