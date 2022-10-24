Мобильные офисы по вопросам газа приедут в 51 населенный пункт Подмосковья | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 12:12 Мобильные офисы по вопросам газа приедут в 51 населенный пункт Подмосковья

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Мобильные офисы социальной газификации приедут в 51 деревню и село Подмосковья за неделю. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.

Передвижные офисы приедут в следующие населенные пункты:

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деревню Судниково городского округа Волоколамск;

деревни Раково, Родионцево, Синево городского округа Истра;

деревню Струбково городского округа Клин;

поселок Архангельское городского округа Красногорск;

деревни Ожогино, Пикино, Повадино, Радумля городского округа Солнечногорск;

деревни Большое Прокошево, Гульнево, Парамоново, село Семеновское, поселок Орево городского округа Дмитровский;

деревню Рождественно городского округа Мытищи;

деревни Путятино, Слотино, села Константиново, Богородское городского округа Сергиево-Посадский;

деревни Митинская, Мелиховская, Семеновская, Маврино, Левошево, Курьяниха, поселки Черусти, Мишеронский, поселок Бакшеево городского округа Шатура;

город Щелково; деревни Дергаево, Старниково, Каменное Тяжино, Титово, Бельково, Косякино, Морозово, села Зеленая Слобода, Михеево городского округа Раменский;

деревни Вяземское, Вешки, Батынки, Глазово городского округа Можайский;

деревню Гальчино городского округа Домодедово;

деревню Токарево городского округа Кашира;

город Подольск; деревню Мясное городского округа Ступино;

село Молоди, деревню Мещерское городского округа Чехов.

Узнать расписание работы офисов можно на сайте «Мособлгаза». С начала реализации программы социальной газификации синее топливо пришло с 2247 сел и деревень Подмосковья.

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