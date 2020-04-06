Офисы ЕИРЦ в Подмосковье будут закрыты до 30 апреля

Закрытие офисов ЕИРЦ в Подмосковье продлили до 30 апреля в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ Московской области.

Источник фото: mosreg.ru

Жителям не стоит переживать — оплатить ЖКУ без комиссии и передать показания приборов учета, не выходя из дома, они могут через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт».

Связаться с МосОблЕИРЦ можно по телефонам контактного центра: 8-496-245-15-99, 8-495-374-51-61.