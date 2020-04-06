    06 апреля 2020, 19:13

    Офисы ЕИРЦ в Подмосковье будут закрыты до 30 апреля

    Анастасия Максимовских

    Закрытие офисов ЕИРЦ в Подмосковье продлили до 30 апреля в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ Московской области.
    Офисы ЕИРЦ в Подмосковье будут закрыты до 30 апреля | Изображение 1
    Источник фото: mosreg.ru

    Жителям не стоит переживать — оплатить ЖКУ без комиссии и передать показания приборов учета, не выходя из дома, они могут через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт».

    Связаться с МосОблЕИРЦ можно по телефонам контактного центра: 8-496-245-15-99, 8-495-374-51-61.