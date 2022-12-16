Подмосковье 16 декабря 2022, 10:19 Офис врача общей практики построили в подмосковном селе Саввинская Слобода

Читать 360tv в

Проект по строительству офиса врача общей практики реализовали в селе Саввинская Слобода Одинцовского округа. Здание уже поставили на кадастровый учет.

Медицинское учреждение сможет принимать до 24 пациентов в смену. Общая площадь нового здания составляет 345 квадратных метров. Здесь обустроили отделение для консультаций, которое включает кабинеты семейного врача и узких профильных специалистов, а также прививочную, процедурную, перевязочную и физиотерапевтический кабинет.

Реклама

В Министерстве жилищной политики Московской области сообщили, что объекту присвоен такой адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, село Саввинская Слобода, улица Лесная, дом 3.

Реклама

Еще одно новое здание для оказания медицинских услуг жителям построили в поселке Новая Ольховка Наро-Фоминского округа. Объект уже получил кадастровый номер.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».