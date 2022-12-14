Подмосковье 14 декабря 2022, 15:30 Офис врача общей практики построили в Наро-Фоминске

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Новое здание для оказания медицинских услуг жителям построили в поселке Новая Ольховка Наро-Фоминского округа. Объект уже получил кадастровый номер.

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В Министерстве жилищной политики Подмосковья сообщили, что офис рвача общей практики построен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Площадь здания составляет 345 квадратных метров. Здесь смогут получать медицинскую помощь пять тысяч жителей поселка Новая Ольховка и ближайших населенных пунктов.

Планируется, что в медучреждении будут работать семейный врач общей практики, а также узкопрофильные специалисты. Здесь предусмотрены кабинеты медицинской профилактики, прививочный, процедурный, перевязочный и физиотерапевтический. При здании находится квартира для врача площадью 60 квадратных метров.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения региона получили свыше шести тысяч единиц новой техники в этом году. В их числе аппараты КТ и МРТ.

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