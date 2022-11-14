Подмосковье 14 ноября 2022, 14:31 Офис врача общей практики появится в Саввинской Слободе к концу года

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Офис врача общей практики откроется в Одинцове в селе Саввинская Слобода до конца года. Строительство вышло на финишную прямую, рассказали в Минстрое Подмосковья.

Сейчас строители красят стены, устанавливают подвесные потолки и оборудование. На территории проводят благоустройство.

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В здании обустроят кабинеты врачей общей практики, узких специалистов, детский прививочный кабинет и квартиры врача. Офис сможет принимать 24 пациента за смену. Это сделает медицинскую помощь доступнее для жителей села и других населенных пунктов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.

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