Офис врача общей практики появится в Одинцове к концу года

Строительство офиса врача общей практики продолжают в селе Саввинская Слобода Одинцовского округа. Рабочие приступили к укладке коммуникаций, кирпичной кладке стен и монтажу металлоконструкций. Медучреждение заработает до конца этого года.

О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Подмосковья. В здании расположатся кабинеты врачей, а также процедурные, смотровые и профилактические кабинеты, стерилизационная и санитарная комнаты. Местные жители смогут пройти диспансеризацию и первичную диагностику.

Открытие офиса врача повысит качество и доступность медицины. Объект возводят по нацпроекту «Здравоохранение» и программе «Модернизация первичного звена».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения региона получат еще 122 единицы оборудования до конца года.