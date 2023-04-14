Подмосковье 14 апреля 2023, 10:40 Офис врача общей практики отремонтировали в селе Воздвиженском под Клином

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Ремонт офиса врача общей практики завершили в селе Воздвиженском под Клином. В здании заменили кровлю, внутреннюю отделку, установили новую мебель, а для детей — зону отдыха.

В офисе врача общей практики ведут прием врач, фельдшер и две медсестры. Главврач Ольга Стебловская рассказала, что помощь там получают свыше двух тысяч человек, в том числе 300 детей.

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«Это жители не только села Воздвиженского, но и соседних деревень. Благодаря проведенному ремонту теперь здесь созданы более комфортные условия и для пациентов, и для медицинских работников. На проведение работ было направлено более восьми миллионов рублей», — добавила она.

Записаться на прием можно по телефону 122, через «Госуслуги», а также в поликлинике и через чат-бот в Telegram.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным «выгоранием».

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