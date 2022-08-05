Офис врача общей практики откроют в Саввинской слободе Одинцовского округа в этом году
В поселке Саввинская слобода врачи будут жить прямо в медицинском пункте. Современный офис врача общей практики — это новая модель медицинской организации. Кроме кабинетов для лечения пациентов, в здании оборудуют жилую квартиру.
Площадь около 60 квадратных метров предназначена для проживания врача и его семьи. Это позволит существенно сократить время оказания медпомощи в экстренных случаях.
В медучреждении будут работать кабинеты врачей, процедурная, помещение для приема анализов, стерилизационная и санитарная комнаты. Кроме того, жители села и ближайших населенных пунктов смогут пройти ЭКГ и диспансеризацию. Обратиться за помощью смогут как взрослые, так и дети. Для удобства посетителей вход в здание будет выполнен с уровня земли, без устройства лестниц и пандусов.
Строительство завершено уже на 40%. Ввести офис в эксплуатацию планируют в этом году.
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