Подмосковье 24 ноября 2022, 09:46 Офис УК нового формата «Наш дом» открылся в Богородском округе

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Новый офис УК нового формата «Наш дом» заработал в Богородском округе. Муниципалитет стал 56-м, где заработал бренд. ОБ этом рассказала глава Госжилинспекции Ольга Федина.

Офис «Наш дом» открылся на Рабочей улице в Ногинске. Там жители смогут получить услуги по управлению домом или обратиться в спецслужбы под одной крышей. В помещениях обустроили безбарьерную среду, велопарковку, санузел и экопункт.

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«Мало создать оснащенное базой предприятие и обеспечить современные условия работы с жителями, открыв новые офисы. Необходимо продолжать учиться, укреплять и расширять спектр услуг и работать в цифровом пространстве так, чтобы оперативно и добросовестно реагировать на любой запрос жителей в реальном мире», — отметила Ольга Федина.

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Сеть сервисных УК открывают в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева. В планах открыть офисы «Наш дом» во всех округах Подмосковья.

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