Офис социальной газификации открыли в Дмитровском округе

Офис по вопросам социальной газификации открыли в деревне Бунятино. Это Дмитровский городской округ. В одном месте жители смогут получить 12 услуг.

В современном офисе появилось много возможностей. Здесь удастся присвоить адрес домовладению, оформить льготы и даже сделать прививку от коронавируса.

Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов. Он отметил, что в Бунятине разместили один из семи офисов, которые будут работать в Подмосковье.

Начал работать третий из офисов социальной газификации Игорь Баранов.

Здесь жители смогут подать заявку на комплексный договор по газу независимо от места регистрации.

Ранее открыли офисы в деревне Осеченки Раменского округа и селе Ям Домодедовского округа.

Особенности газификации

«Социальная газификация» — это президентская программа. В Подмосковье старт ему дали месяц назад губернатор Андрей Воробьев и вице-премьер Александр Новак.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

А для того, чтобы решить вопросы по газу уже внутри участков, понадобится комплексный договор.

Подать заявку на его оформление можно по ссылке и в офисах «Мособлгаза».