Офис социальной газификации открылся в Волоколамске

В Подмосковье появился восьмой стационарный офис социальной газификации. Он открылся 9 сентября в Волоколамске. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

В офисе социальной газификации в Волоколамске жители могут воспользоваться новым дистанционным сервисом. У собственников домов появилась возможность выбрать газовое оборудование и вместе с персональным помощником проложить трассу газопровода внутри участка онлайн. Благодаря новой услуге комплексный договор можно заключить без дополнительного выезда специалистов.

Сотрудники офиса также предоставят жителям еще 11 услуг разной направленности. Например, здесь можно будет зарегистрировать дом или записаться на вакцинацию от коронавируса.

В рамках торжественной церемонии открытия «Мособлгаз» заключил первый комплексный договор с жительницей деревни Клишино.

С приветственным словом на мероприятии выступил глава Волоколамска Михаил Сылка.

«Сегодня состоялось важное событие — открытие офиса социальной газификации, построенного в Волоколамске по поручению губернатора Московской области. Всего в муниципалитете в программу вошел 51 населенный пункт», — отметил Сылка.

Глава округа добавил, что четыре деревни в Волоколамске полностью газифицировали. В рамках реализации президентского проекта газ до конца 2022 года придет в дома более пяти тысяч жителей.