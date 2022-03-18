Офис сервисной УК нового стандарта «Наш дом» открылся в Балашихе
Современный офис «Наш дом», созданный для решения всех коммунальных вопросов, открыли в Балашихе. Это сервисная управляющая компания, работающая под единым брендом в Подмосковье.
Офис появился на улице Карла Маркса. Его открыли вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым и главой городского округа Сергеем Юровым.
По словам Брынцалова, обслуживание домов Подмосковья выходит на новый уровень.
Теперь не останется недобросовестных фирм-однодневок, которые причиняли неудобства жильцам
Игорь Брынцалов.
Он объяснил, что теперь к управлению домами допустят лишь добросовестные компании, которые заботятся о репутации.
Задача офиса «Наш дом» — максимально сократить жалобы на управляющие компании. Такие современные центры сейчас работают уже в Химках, Одинцове и Подольске.
«А в сентябре 2022 года пилотный проект распространится по всему Подмосковью», — подчеркнул Брынцалов.
Одна из задач офисов «Наш дом» — наладить коммуникацию с жителями. Следить за всей актуальной информацией можно на едином портале ЖКУ Подмосковья dom.mosreg.ru.