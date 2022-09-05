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Офис сервиса «Наш дом» открылся в поселке Троицкое

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Пилотный период проекта единого сервиса услуг ЖКХ «Наш дом» завершился. С сентября текущего года офисы в рамках проекта будут открываться везде, где это необходимо.

В городском округе Чехов вторым по счету стал офис «Наш дом» в поселении Троицкое. Отделение открылось в помещении местного МФЦ.

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Местная жительница Тамара Николаевна Миткова в числе первых посетила новый офис. С проблемой утечки воды она получила помощь очень быстро.

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Тамара Миткова рассказала о том, что раньше на решение подобных вопросов уходило очень много времени, прежде всего из-за необходимости ехать в Чехов. Теперь каждый житель села может быстро сообщить о своей проблеме и решить ее в считанные часы.

На открытие филиала приехал глава городского округа Чехов Григорий Артамонов. Он отметил, что новый офис ждет посетителей не только из Троицкого, но и их соседних поселений. Отделение работает ежедневно, кроме воскресения и понедельника.

Если услуги новой площадки проекта окажутся востребованы в Троицком и соседних поселениях, то следующим пунктом городского округа Чехов, где откроется офис «Наш дом», станет поселок Новый быт.

ЖКХ

Чехов

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