Офис «Наш дом» открыли в Павловском Посаде

Офис сервисной управляющей компании «Наш дом» теперь есть и в Павловском Посаде. Решить все жилищно-коммунальные вопросы жители городского округа смогут в одном офисе.

«Раньше это нужно было в разные места ездить, искать номера телефонов, адреса. Они все раскиданы по городу, а здесь центр города — удобно. Все в одном месте и можно с понедельника по воскресенье звонить и прийти», — поделилась своими впечатлениями жительница городского округа Павловский Посад Александра Безьянова.

Операторов в этом офисе пять. Все они готовы прийти на помощь жителям многоквартирных домов. Работают ежедневно с 8 утра до 20 часов. Офис объединил в себе функции управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций и аварийно-восстановительной службы.

Если потек кран, подошел срок замены счетчика или не нравится качество уборки в подъезде, с этими проблемами можно прийти сюда. В перспективе в офисе еще появится и терминал для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Очередь в офисе электронная. Для посетителей с детьми здесь организовали игровой уголок.

«Перечень услуг будет расширяться по мере востребованности. Потому что офис подстраивается. Офис — это инструмент, который должен подстраиваться под требования, желания жителей городского округа», — рассказал заместитель руководителя главного управления Госжилинспекции Московской области Сергей Молин.