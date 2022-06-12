Офис мультисервисного центра нового формата «Наш дом» появился в Котельниках

Основное назначение сервисных компаний в том, чтобы сделать проще и быстрее решение всех жилищно-коммунальных вопросов, которые могут побеспокоить жителей. В Котельниках заработал офис мультисервисного центра нового формата «Наш дом».

Офис „Наш дом“ — очень актуально. Жители давно уже ждали. Это энергосервисная компания, мультисервис, в которой присутствуют все услуги Сергей Жигалкин Глава городского округа Котельники

Одна из задач офисов «Наш дом» — наладить коммуникацию с жителями. То есть одно крупное предприятие соединяет в себе функции управления многоквартирными домами, ресурсоснабжения, аварийно-восстановительных работ и строительства.

«Этот проект внедряется по поручению губернатора Московской области. Мы видим на территории Котельников успешное открытие офиса. <…> Это очень важный проект. Самое главное, что он для граждан», — рассказал заместитель руководителя ГУ ГЖИ Московской области Сергей Молин.

В обновленном помещении будут оказывать весь комплекс услуг по содержанию многоквартирных домов. Здесь работает электронная очередь, предусмотрена зона для детей, обустроена безбарьерная среда.