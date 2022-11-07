Офис единой системы расчетов за ЖКХ открыли в Одинцове после капремонта | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 20:25 Офис единой системы расчетов за ЖКХ открыли в Одинцове после капремонта

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Обновленный офис МосОблЕИРЦ открыли в Одинцове после капремонта. Здесь появились 11 окон приема жителей и три дополнительных, а также комфортные зоны для ожидания. Новый офис оценил глава округа Андрей Иванов.

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«Здесь присутствуют элементы доступной среды: пандус, отдельный туалет для людей с ограниченными возможностями здоровья. Появились автоматы для кофе, закусок, у нас работает электронная очередь», — сказал Андрей Иванов.

Также этот офис одним из первых подключился к новому стационарному центру. С помощью него будет проще контролировать качество оказываемых услуг.

«Это новейшая наша система, которая позволяет онлайн наблюдать и корректировать все ключевые параметры обслуживания наших клиентов в офисах», — сообщил генеральный директор ООО «МосОблЕИРЦ» Олег Савельев.

Главный офис единой системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги в Одинцове находится по адресу: улица Ново-Спортивная, д. 10. Он работает с 9:00 до 18:00, кроме воскресенья и понедельника.

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