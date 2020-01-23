Офис банка «Возрождение» в Егорьевске переехал в новое здание

Офис банка «Возрождение» открылся в самом центре Егорьевска. Отдельно стоящий особняк привлекает внимание — это точная копия исторического здания 19-го века. Еще в царские времена здесь находились знаменитые «Бардыгинские лавки», а внутри тоже располагались банки. Эту преемственность в «Возрождении» поддерживают.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы свою работу тоже стараемся строить на сохранении исторических ценностей, для нас эти ценности не только материальные, но и духовные, ценности общения с партнерами и клиентами. Егорьевск, как и вся Московская область — это наш опорный регион, мы здесь родились и прошли становление, сейчас превратились в федеральный крупный банк российского масштаба с теперь уже государственным участием», — сказала зам. председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

Источник фото: телеканал «360»

Исторический внешне, но очень современный внутри. Просторный зал, с зоной отдыха для посетителей, двадцать рабочих мест, парковка, круглосуточная зона, где установлены банкоматы. Все готово для работы с клиентами. Одним из первых консультацию получил глава Егорьевска Александр Гречищев, торжественно перерезав символическую ленточку.

Источник фото: телеканал «360»

«Банк уже на протяжении многих лет является партнером нашей администрации, наших муниципальных учреждений, мы рассчитываем, на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — отметил глава г. о. Егорьевск Александр Гречищев.

Источник фото: телеканал «360»

В банке действуют выгодные условия по вкладам, до сих пор есть новогодние предложения.

«У нас действуют новогодние предложения по депозитам, вклад называется «Теплые отношения», — рассказала сотрудница банка «Возрождение».

Источник фото: телеканал «360»

Для того, чтобы сохранить теплые и доверительные отношения с клиентами, «Возрождение» продолжает развивать розничную сеть. Одновременно с развитием цифровых услуг обновляет свои отделения.

Источник фото: телеканал «360»

Зона с банкоматами работает здесь 24/7, так что доступ к счету у жителей есть в любое время. Любой банковский продукт здесь можно получить быстро. Тем более, что условия выгодные: ставка по ипотеке снижена, а процент по вкладам — самый выгодный в Подмосковье.