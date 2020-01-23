Офис банка «Возрождение» в Егорьевске переехал в новое здание
Отделение открылось в историческом особняке на Советской площади
«Мы свою работу тоже стараемся строить на сохранении исторических ценностей, для нас эти ценности не только материальные, но и духовные, ценности общения с партнерами и клиентами. Егорьевск, как и вся Московская область — это наш опорный регион, мы здесь родились и прошли становление, сейчас превратились в федеральный крупный банк российского масштаба с теперь уже государственным участием», — сказала зам. председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.
Исторический внешне, но очень современный внутри. Просторный зал, с зоной отдыха для посетителей, двадцать рабочих мест, парковка, круглосуточная зона, где установлены банкоматы. Все готово для работы с клиентами. Одним из первых консультацию получил глава Егорьевска Александр Гречищев, торжественно перерезав символическую ленточку.
«Банк уже на протяжении многих лет является партнером нашей администрации, наших муниципальных учреждений, мы рассчитываем, на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — отметил глава г. о. Егорьевск Александр Гречищев.
В банке действуют выгодные условия по вкладам, до сих пор есть новогодние предложения.
«У нас действуют новогодние предложения по депозитам, вклад называется «Теплые отношения», — рассказала сотрудница банка «Возрождение».
Для того, чтобы сохранить теплые и доверительные отношения с клиентами, «Возрождение» продолжает развивать розничную сеть. Одновременно с развитием цифровых услуг обновляет свои отделения.
Зона с банкоматами работает здесь 24/7, так что доступ к счету у жителей есть в любое время. Любой банковский продукт здесь можно получить быстро. Тем более, что условия выгодные: ставка по ипотеке снижена, а процент по вкладам — самый выгодный в Подмосковье.