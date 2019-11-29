Первые резиденты начнут строиться в ОЭЗ «Кашира» в 2020 году. Они создадут 1000 рабочих мест

В этом месяце городскому округу Кашира присвоили статус особой экономической зоны. Совсем скоро ОЭЗ может стать мощным бизнес-кластером на юге Подмосковья: в округе уже работают заводы «Черкизово», «ПепсиКо» и другие. Ну, а в ближайшее время в экономической зоне начнут строиться первые три резидента.

Строительство новых предприятий начнется в 2020 году. Среди них «Агрокультура Групп», «Аква Групп», «АРХИ ТЕ КТО». После их открытия в регионе появится около тысячи дополнительных рабочих мест.

«Была заявлена пятая очередь тепличного комплекса, это шесть миллиардов инвестиций. Заявлена компания по производству лосося и пресноводной форели. Более двух миллиардов инвестиций. Мы ожидаем, что с августа, сентября компания выйдет на стройку. Третья компания в заявке — компания по производству панелей современного малоэтажного домостроения, немецкая технология. Август–сентябрь — плановый срок выхода на площадку», — рассказал зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Планируется, что всего на территории ОЭЗ «Кашира» будет больше 10 резидентов. Ведутся переговоры и с другими предприятиями. Общий объем инвестиций может составить 15 миллиардов рублей.

Завод по производству кормов для животных открыли в Подмосковье Подробнее

ОЭЗ «Кашира» — четвертая в Московской области. Ее площадь составляет 465 гектаров. В экономическом зоне уже создали всю необходимую инфраструктуру. Благоустраивать «Каширу» будут и в дальнейшем.