Подмосковье 24 января 2023, 11:21 Одну из услуг для собственников гидротехники перевели в онлайн в Подмосковье

Читать 360tv в

Согласовать размер вероятного вреда в случае аварии на гидротехническом сооружении теперь можно онлайн в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи Московской области.

Собственник должен согласовать размер вероятного вреда в случае аварии на гидротехническом сооружении, чтобы застраховать его. К ГТС относят плотины, туннели, каналы и другие сооружения для использования водных ресурсов, а также для борьбы с разрушительным действием воды.

Реклама

«Теперь оформить согласование можно в два раза быстрее на региональном портале. Онлайн-услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней», — отметила министр ведомства Надежда Куртяник.

Реклама

Услугу можно получить на региональном портале в разделе «Экология и природопользование» — «Окружающая среда». Для того чтобы подать заявку, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить расчет размеров вероятного вреда. Также следует выбрать МФЦ, в который будет удобно предоставить оригиналы документов и забрать результат.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».