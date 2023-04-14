Важное 14 апреля 2023, 17:22 Одну из улиц в Люберцах назовут в честь погибшего военкора Владлена Татарского

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Участники СВО обратились к Владимиру Волкову, главе городского округа Люберцы, с просьбой назвать одну из улиц в честь военкора Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Он погиб 2 апреля при взрыве в кафе Санкт-Петербурга. Инициативу бойцов поддержали.

Глава Люберец встретился с прибывшими в служебный отпуск участниками СВО. Позднее почти все планируют вернуться в свои подразделения. Бойцы обратились с просьбой увековечить память Максима Фомина.

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«Максим — известный блогер, военкор, ополченец, писатель, боец батальона „Восток“. Большую часть своей жизни он прожил в Донбассе, боролся за освобождение Родины. Его любили и хорошо знали — он был настоящим народным героем. Часть жизни Максима прошла в Люберцах», — сказал Владимир Волков.

Он полностью поддержал предложение от бойцов СВО и сообщил, что вскоре этот вопрос вынесут на рассмотрение в Совете депутатов городского округа Люберцы.

«Виктор Исаев, наш земляк, в недавнем прошлом — заместитель командира батальона Барс-13 „Русский легион“, обратился с предложением назвать одну из улиц городского округа Люберцы именем Максима Фомина», — уточнил Волков.

Вечером 2 апреля обвиняемая в теракте Дарья Трепова передала известному военному корреспонденту Владлену Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. В кафе, где это произошло, случился взрыв. Мужчина погиб, еще свыше 50 человек пострадали.