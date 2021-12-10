Одну из улиц в Дзержинском назовут в честь Героя РФ Виктора Дудкина

День Героев Отечества отметили в Дзержинском 9 декабря. С 2007 года в этот день в России чествуют Героев СССР, РФ, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Во время торжественных мероприятий глава округа сообщил, что одна из улиц в новом микрорайоне Дзержинского будет названа в честь Героя России Виктора Дудкина.

Дзержинский в День Героев Отечества посетили референт управления президента РФ по общественным проектам, Герой РФ Алексей Романов и генерал-майор госбезопасности, командир подразделения «Вымпел» в 1994–1996 годах Валерий Круглов. Вместе с главой Дзержинского Сергеем Будкиным они совершили молебен в здании Спасо-Преображенского собора.

В честь празднования Дня Героев Отечества прошел митинг у памятника воинам локальных войн. В ходе митинга стало известно, что по решению администрации города одна из улиц нового строящегося микрорайона Дзержинского будет носить имя настоящего героя — майора Виктора Евгеньевича Дудкина.

Виктор Дудкин после учебы для прохождения службы был направлен в Кавказский Особый пограничный округ. В 1998 году лейтенант Дудкин был зачислен в ряды сотрудников управления «Вымпел» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России. В качестве старшего оперуполномоченного привлекался для выполнения спецзаданий по обеспечению конституционного порядка в Ингушетии, Чечне, Дагестане, а также других задач, поставленных руководством страны.

В 2004 году Виктор Дудкин находился в служебной командировке в Республике Ингушетия, командовал группой специального назначения ФСБ, где в бою получил смертельное ранение.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе, указом президента РФ от 2 августа 2004 года майору Виктору Дудкину присвоили звание Героя Российской Федерации.

«22 июня этого года я подписал постановление о наименовании улицы № 4 в строящемся микрорайоне именем Героя России Виктора Дудкина. Когда микрорайон будет полностью достроен, там появится и мемориальная доска. Я уверен, что подвиг и мужество этого героя станут отличным примером для нашей молодежи. Хочу поблагодарить депутатов городского совета, наших предпринимателей и всех неравнодушных жителей города», — отметил глава округа Сергей Будкин.

На митинг в Дзержинский приехали супруга Виктора Дудкина Диана Валерьевна и дочь Анна Викторовна.

«Для нас очень важно, что память Виктора Дудкина будет жить вечно. Мы благодарны за это главе города Сергею Будкину», — поделилась Диана Валерьевна.