Подмосковье 04 сентября 2023, 09:45 Импортозамещение стекол для поездов наладят в Долгопрудном ООО "Мосавтостекло"

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Предприятие «Мосавтостекло» построит новый корпус в Долгопрудном к 2026 году. В нем займутся импортозамещением стекол для поездов. Там создадут 40 рабочих мест.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в проект вложат 500 миллионов рублей. Сейчас предприятие выпускает 30% стекол для российских поездов.

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Площадь корпуса превысит 10 тысяч квадратных метров. Он позволит расширить производство стекол для высокоскоростных поездов, трамваев, автобусов и другого транспорта. Строительство планируют завершить в 2026 году.

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