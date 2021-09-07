Подключить газ в Подмосковье поможет одна кнопка

В АО «Мособлгаз» занялись проработкой оказания дистанционных услуг. На сайте организации вместе с ярко-желтой кнопкой «Социальной газификации» включили еще одну — «Подключить газ». Одно нажатие, и пользователя автоматически перенаправляют на страницу заключения комплексного договора.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов напомнил, что компания постоянно ведет диалог с жителями и прислушивается к их пожеланиям.

«Нам, конечно, нужно время, чтобы полностью их удовлетворять, потому что дистанционные услуги требуют проработки, определенного программного обеспечения», — пояснил он.

Имеющимися сервисами на сайте «Мособлгаза» пользоваться очень просто. Например, нажав на ярко-желтую кнопку «Социальная газификация», житель попадает на страницу программы. Там есть счетчик домовладений, который работает в онлайн-режиме.

«Там же есть кнопка „Подключить газ“. В Московской области, чтобы подключить газ, заявки подавать не надо. Нажав на кнопку, вы автоматически попадете в простую заявку на заключение комплексного договора — это договор на работы внутри участка», — рассказал Баранов.

Он подчеркнул, что специалисты постарались сделать форму заявки максимально простой. Необходимо ввести данные паспорта, почту, указать номер телефона и сведения о земельном участке и домовладении, которые человек планирует подключить. Дополнительных документов предоставлять не потребуется — все предельно просто.

В рамках «Социальной газификации» на сайте «Мособлгаза» можно обратиться на горячую линию — написать или позвонить. Если остались вопросы, то на помощь придет поисковая строка. Через нее, например, легко выяснить график движения мобильных офисов.

«По поручению губернатора [Андрея Воробьева], помимо стационарных офисов „Социальной газификации“, с 15 сентября в Московской области начнут работать 12 мобильных — на базе автомобиля. Они будут без выходных курсировать по территории Подмосковья и приезжать в те населенные пункты, где есть спрос на их услуги», — пояснил Баранов.

Такие офисы оказывают 12 комплексных услуг, в том числе по программе «Социальной газификации», заключению договоров на техобслуживание, регистрации дома, присвоении адреса и различным льготам.

«Это очень удобно — тот принцип, что губернатор поставил перед нами: не житель должен ходить за услугами, а услуги с помощью этих авто сами приезжают к жителю. И он, придя один раз, может решить все вопросы», — заключил Игорь Баранов.