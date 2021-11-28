Одна из высочайших колоколен и древние курганы. Чем интересен Николо-Берлюковский монастырь

Всего в 40 километрах от Москвы, в деревне Авдотьино, стоит Николо-Берлюковский монастырь с одной из самых высоких колоколен в России. Посетить это удивительное место стоит, чтобы увидеть строение своими глазами. Кроме того, через дорогу от него расположены курганы с тысячелетней историей.

Монастырь находится в деревне Авдотьино в Богородском городском округе. Священномученик Кукша Печерский, живший почти тысячу лет назад, проповедовал здесь христианство.

Настоятель обители игумен Евмений Лагутин рассказал, что на территории монастыря будет установлен памятник мученику. Это место для этого выбрали, потому что как раз по соседству находятся леса, где Кукша крестил живших там вятичей. Во время раскопок там даже нашли останки его последователя.

«Этот памятник восстанавливает незаслуженно забытое имя преподобномученика Никона — ученика священномученика Кукши Печерского. Насельников, которые осветили светом нашей православной веры все жительства Москвы и Московской области», — пояснил он.

По словам игумена, он знал этот монастырь, когда еще был 10-летним ребенком.

«Здесь река Воря, в которой мы рыбу ловили, купались. И я еще тогда смотрел, почему ее (обитель — прим. ред.) никто не реставрирует? Почему она такая разваленная? В 10-летнем возрасте, если б мне сказали, что я стану настоятелем этого храма и сам буду его восстанавливать, ну, конечно, я не поверил бы», — признался он.

Восстановление и поддержание монастыря Лагутин считает делом своей жизни.

Знаменитая колокольня монастыря была сооружена в конце XIX века. На ее вершине установили крест из красной меди весом тридцать восемь пудов, изготовленный в 1899 году. В 1920 году монастырь был упразднен. Большинство строений бывшей обители были переданы дому инвалидов, вскоре в пустыни началось изъятие ценностей.

В 2002 году указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия настоятелем монастыря стал иеромонах Евмений (Лагутин). В 2004 году общине были переданы храм Христа Спасителя, колокольня и территория монастырского сада. Зимой 2006 года приход храма официально преобразовали в мужской Николо-Берлюковский монастырь.