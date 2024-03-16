Подмосковье 16 марта 2024, 17:09 Одна из старейших жительниц Наро-Фоминска Валентина Цыганова пришла на выборы

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Валентине Цыгановой в этом году исполнится 100 лет. Несмотря на свой возраст, она пришла на участок № 1748 в Наро-Фоминске, отказавшись от голосования на дому.

Пенсионерка рассказала, что всегда самостоятельно принимает участие в выборах, однако несколько лет назад не смогла этого сделать из-за пандемии.

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«Мне важно все сделать самой. За всю жизнь только однажды не пошла на выборы — в пандемию пришлось голосовать дома. Я в курсе всех событий — по возможности и читаю, и смотрю, и слушаю. Сегодня голосую сердцем — за того кандидата в президенты, в которого я верю!» — поделилась Валентина Цыганова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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