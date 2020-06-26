Депутат Госдумы Оксана Пушкина сделала свой выбор в вопросе по поправкам к Конституции. Сегодня, 26 июня, она проголосовала в Одинцове. По ее словам, главный российский документ — «один из самых прогрессивных в мире по социальным гарантиям».

На вопрос о том, почему важно принять участие в голосовании, Оксана Пушкина ответила, что это позиция активного жителя, которому небезразлично будущее страны.

Для меня вопрос об этом не стоит. Я активный гражданин, депутат, и я в системе. Считаю, что это принципиально важно Оксана Пушкина.

Вместе с тем она добавила, что депутаты Госдумы сейчас активно взаимодействуют с жителями региона. Сразу после голосования она отправилась с рабочим визитом в Можайск, Наро-Фоминск и другие округа. По словам Оксаны Пушкиной, главный документ России особенный.

Я вообще считаю, что эта Конституция — одна из самых прогрессивных в мире по социальным гарантиям. Такой нет нигде больше. Для меня принципиально про чиновников, депутатов, членов Совета Федерации — гражданства второго вида на жительство не должно быть ни у кого Оксана Пушкина.

С 25 июня в Подмосковье начали работать сразу больше шести тысяч избирательных участков. Принимать гостей они будут 12 часов — с 08:00 до 20:00.