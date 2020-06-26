«Одна из самых прогрессивных в мире». Оксана Пушкина проголосовала по поправкам к Конституции в Подмосковье
На вопрос о том, почему важно принять участие в голосовании, Оксана Пушкина ответила, что это позиция активного жителя, которому небезразлично будущее страны.
Для меня вопрос об этом не стоит. Я активный гражданин, депутат, и я в системе. Считаю, что это принципиально важноОксана Пушкина.
Вместе с тем она добавила, что депутаты Госдумы сейчас активно взаимодействуют с жителями региона. Сразу после голосования она отправилась с рабочим визитом в Можайск, Наро-Фоминск и другие округа. По словам Оксаны Пушкиной, главный документ России особенный.
Я вообще считаю, что эта Конституция — одна из самых прогрессивных в мире по социальным гарантиям. Такой нет нигде больше. Для меня принципиально про чиновников, депутатов, членов Совета Федерации — гражданства второго вида на жительство не должно быть ни у когоОксана Пушкина.
С 25 июня в Подмосковье начали работать сразу больше шести тысяч избирательных участков. Принимать гостей они будут 12 часов — с 08:00 до 20:00.