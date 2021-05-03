Одинцовское предприятие оштрафовали на 200 тысяч за незаконное сжигание мусора

В Московской области оштрафовали предприятие, которое незаконно сжигало отходы производства. Компания из Одинцова, которая производит межкомнатные двери, должна выплатить 200 тысяч рублей. Об этом рассказали на портале «Рамблер» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Административный штраф выписали компании-производителю межкомнатных дверей из Одинцовского городского округа. Предприятие нарушило правила обращения с отходами.

«Установлено, что работники компании сжигали отходы производства, обрезки древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. За это предприятие оштрафовано на 200 тысяч рублей», — заявил заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что также организация должна демонтировать печь и дымовую трубу.

Инспекторы экологического надзора также пресекли в Одинцовском округе нелегальный сброс мусора и работу незаконного пункта сортировки отходов. По делам возбудили административные дела.