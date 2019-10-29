Одинцовским предпринимателям выделят около двух млн рублей на развитие дела

Одинцовские предприниматели могут претендовать на субсидии для поддержки своего дела. Муниципалитет готов выделить бизнесменам около двух миллионов рублей. Эти деньги можно не возвращать. В городском округе уже успешно работают микропредприятия, получившие такую финансовую помощь.

Домашний хлеб, эклеры, сэндвичи. Да чего здесь только нет. Этот рай для сладкоежки появился всего два года назад, но кафе-пекарню «Лакма» знает уже весь город. Визитная карточка заведения — собственное производство.

«Как кофейни большинство перешли на маленькие сетки со свежей обжаркой от местного поставщика. Также и кондитерка сейчас ценится ручное производство: кондитерка, выпечка», — сказал Михаил Река, шеф-бариста.

Местный шеф-пекарь Александр уже больше 20 лет готовит сладкие шедевры. В «Лакме» его изюминкой стали настоящие французские круассаны. А для съемочной группы телеканала «360» провели мастер-класс по изготовлению этих воздушных рогаликов. Александр заготовил тесто за несколько часов до съемок — нужно было время настояться. Ингредиенты самые простые.

«Это, конечно, сливочное масло, яйца, соль, сахар, мука. Абсолютно натуральный продукт, друзья. Это вам не в магазине купить готовое тесто», — сказал Александр Козлов, шеф-пекарь.

Источник фото: телеканал «360»

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Дальше специальная машина разделала тесто на тонкие слои. Одно движение — и пластина готова к использованию. Кстати, заготовка этих слоев — очень трудоемкий процесс. Первый раз, когда прокатали тесто, выкладываете сливочное масло, закрываете — первый раз прокатываете и собираете в три раза его. Дальше кладете в холодильник на полчаса. Оно остывает. Проходит полчаса, достаем. И дальше по той же схеме еще три раза. Рогалики пролежали в специальной камере около двух часов, а затем отправились в печь. Кстати, свой первый круассан, Александр приготовил в 16 лет. Кондитерское дело выбрал не случайно — родители тоже работали в общепите. Ну, а главный его критик — супруга. Создать такой вкусный и уютный бизнес помогло участие в конкурсе и получение субсидий.

«Конкурсы проходят на возмещение затрат, связанных на модернизации оборудования. Это порядка до 50% Одинцовский городской округ возмещает, но не более двух миллионов на одного получателя», — сказал Павел Кондрацкий, заместитель главы Одинцовского городского округа.

На полученные деньги фирма купила ту самую раскаточную машину, два морозильных шкафа, холодильный стол и тестомес. Плюс студенты могут начать карьеру в пекарне с нуля. Теперь благодаря новому оборудованию жители Одинцова могут кушать вкусные французские круассаны.