Одинцовский военкомат откроют после капремонта в марте

В Одинцове почти завершили капитальный ремонт военкомата. Скоро здесь можно будет протестировать первый в России цифровой военный комиссариат. А пока выполненные работы продемонстрировали ветеранам и главе округа.

Источник фото: телеканал «360»

«Одинцовскому округу повезло — именно наш муниципалитет стал „пилотом“ в рамках реализации соглашения о „цифровой трансформации“ военкоматов. Теперь молодым людям и ветеранам, всем гражданам в одинцовском военкомате будет просто и удобно получать справки, проходить связанные с призывом процедуры, не говоря уже о том, что улучшатся условия труда работников военкомата», — сказал в беседе с ветеранами Андрей Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

Обновленное здание приятно удивило всех гостей.

«Я хорошо помню до ремонта это здание. Здесь не было вот этого холла. А ведь призывникам надо с родителями, невестами где-то сесть», — отметил ветеран Великой Отечественной войны Константин Федотов.

Теперь все 13 услуг и более 40 справок планируют оцифровать. А это значит, что их можно будет получить удаленно, через портал госуслуг. Воспользоваться новой системой можно будет уже в марте.

Источник фото: телеканал «360»

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