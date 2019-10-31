Одинцовский сад наградили за необычное, но практичное здание

Круглый детский сад на 170 мест в ЖК «Одинград. Кварталы «Лесной» и «Центральный» награжден дипломом Союза архитекторов России в рамках международной выставки «Build School 2019». Его застройщиком выступила ГК «Инград».

Согласно проекту, детский сад будет построен в форме 3-этажного полузамкнутого кольца. На территории предусмотрены детские площадки и зона для занятий физкультурой.

«Детский сад в Одинцове награжден за создание необычной рациональной формы детского учреждения на 170 мест в условиях окружающего ландшафта в жилом квартале ЖК «Одинград». Помимо этого дошкольного учреждения, в состав проекта планировки территории жилого комплекса входят еще два детских сада общей мощностью 360 мест и одна школа на 1100 мест», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

ЖК «Одинград» в составе кварталов «Лесной», «Центральный» и «Семейный» предполагает строительство 17 многоквартирных домов общей жилой площадью 226,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время выданы разрешения на строительство 13 домов. Ввод в эксплуатацию последнего корпуса запланирован на 2021 год.

«Мы рады, что жители кварталов проекта «Одинград» будут водить своих детей в современный и красивый детский сад прямо рядом с домом. Также хочу напомнить, что ГК «Инград» стала победителем в номинации «Школа года 2018 года» конкурса лучших строительных проектов «Построено в Подмосковье». Лучшим реализованным школьным проектом Московской области стало учебное заведение в жилом квартале VESNA в Апрелевке», — отметила вице-президент проектного управления по Московской области ГК «Инград» Юлия Вавилина.