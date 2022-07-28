Одинцовский парк вышел в финал премии урбанистического форума

Парк Малевича в городском округе Одинцово стал финалистом престижной премии Московского урбанистического форума MUF Community Awards.

Премию присуждают городским сообществам, независимым проектам, стартапам и отдельным персонам. Номинантов определяет экспертный совет, а победителями становятся по результатам публичного голосования в интернете. Голосование продлится до 29 июля.

Парк Малевича — это современный парк, который объединяет в себе возможности отдыха на природе, погружения в искусство и спорт. Это место связано с жизнью знаменитого авангардного художника Казимира Малевича. Пространство парка наполнено формами супрематизма, основоположником именно этого направления абстракционизма был художник.

Премию присуждают городским сообществам, независимым проектам, стартапам и отдельным персонам. Номинантов определяет экспертный совет, а победителями становятся по результатам публичного голосования в интернете. Голосование продлится до 29 июля.

Парк Малевича — это современный парк, который объединяет в себе возможности отдыха на природе, погружения в искусство и спорт. Это место связано с жизнью знаменитого авангардного художника Казимира Малевича. Пространство парка наполнено формами супрематизма, основоположником именно этого направления абстракционизма был художник.

В 2022 году в состав номинаций MUF Community Awards вошли пять новых категорий: «Город для животных», «Городские сервисы», «Новые пространства», «Зеленый город: медиа», «Город для бизнеса». Теперь премия объединяет 18 номинаций, охватывающих самые разные сферы городской жизни — от благотворительных и культурных инициатив до спортивных и гастрономических проектов.

Источник фото: телеканал «360»

В 2022 году в состав номинаций MUF Community Awards вошли пять новых категорий: «Город для животных», «Городские сервисы», «Новые пространства», «Зеленый город: медиа», «Город для бизнеса». Теперь премия объединяет 18 номинаций, охватывающих самые разные сферы городской жизни — от благотворительных и культурных инициатив до спортивных и гастрономических проектов.