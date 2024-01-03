Подмосковье 03 января 2024, 20:15 Одинцовский парк открыл бесплатные мастер-классы по живописи Мария Шматкова

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Творческие мастер-классы проводят в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха каждые выходные. Занятия по живописи могут посетить все желающие в возрасте от восьми лет.

Член Союза художников России Анжелика Ермак рассказала, что перед рождественскими праздниками дети рисуют открытки.

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«Мы сегодня нарисуем ангелочка, ребята смогут подарить эту открытку своим близким или оставить себе на память», — добавила она.

Одна из юных участниц мастер-класса нарисовала открытку для своей учительницы. Школьница очень любит рисовать, поэтому старается не пропускать занятия в Одинцовском парке.

«Мы узнали, что здесь проходят интересные мастер-классы, перед Новым годом делали елочку. Сегодня рисуем открытку, узнала для себя много полезной и интересной информации», — рассказала она.

Творческие занятия проходят в несколько этапов. Сначала дети схематично изображают основной сюжет, потом заполняют его цветом и прорисовывают детали цветными карандашами. В итоге у каждого получился свой ангелочек с рождественской звездой в руках.

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