Одинцовские врачи спасли мальчика после падения с турника и разрыва почки

Семилетний ребенок сорвался с турника и сильно ударился о его нижнюю перекладину, что привело к разрыву левой почки. Экстренную операцию провели в Одинцовской больнице.

При диагностике врачи увидели, что левая почка ребенка разорвалась практически пополам, а ее содержимое попало в забрюшинное пространство, из-за чего образовалась внутренняя гематома.

«Ситуация требовала безотлагательного хирургического вмешательства. Мы провели пациенту экстренную операцию лапаротомическим способом. Разрыв почки удалось полностью ушить, восстановив целостность органа», — рассказал детский хирург Одинцовской больницы Сергей Супрун.

Благодаря слаженной работе врачей операция прошла успешно. Контрольные исследования, проведенные после манипуляции, показали положительную динамику. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение по месту проживания. Мальчик вернулся к обычной жизни без каких-либо ограничений в будущем.

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