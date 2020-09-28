facebook_pixel
    28 сентября 2020, 22:47

    Одинцовские врачи спасли 98-летнего ветерана войны с COVID-19

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    В Одинцовскую больницу поступила 98-летняя пенсионерка с подозрением на COVID-19. У нее было поражено 55% легких. Врачам удалось спасти пациентку. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

    При поступлении пациентки в больницу врачи провели диагностику. Они обнаружили у ветерана войны поражение 55% легких. Заболевание протекало в тяжелой форме. Бабушка пролежала в больнице 12 дней. Оказалось, ветеран войны половину жизни отдала этой больнице.

    «Женщина длительное время находилась на кислородной поддержке. Помимо 55% поражения легких, у нее было множество сопутствующих заболеваний. Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды врачей, которая состояла из врачей: пульмонолога, кардиолога, эндокринолога, хирурга и терапевта, удалось не только остановить процесс развития вирусной пневмонии, но и компенсировать все сопутствующие заболевания», — рассказал главный врач Одинцовской больницы Андрей Фадеев.

    Сейчас пациентку выписали из больницы. Врачи все еще наблюдают за ее состоянием.

    Новости SMI.FM