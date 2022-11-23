Подмосковье 23 ноября 2022, 13:22 Врачи в Одинцове спасли проглотившего батарейку младенца

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Родители девятимесячной девочки обратились в больницу Одинцова с опасениями, что дочь проглотила батарейку. Рентген показал, что в пищеводе младенца действительно находится инородное тело овальной формы.

«Девочку незамедлительно доставили в операционную, где под общим наркозом с помощью эндоскопа инородное тело было извлечено. Им и правда оказалась круглая плоская батарейка», — рассказала заместитель главного врача по детству Одинцовской больницы Нина Чуприкова.

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Несколько дней девочка находилась под наблюдением врачей, а затем была выписана домой. Ее здоровью больше ничего не угрожает.

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Нина Чуприкова отметила, что батарейки — одни из самых опасных инородных тел, которые могут проглотить дети. Под воздействием слизи они окисляются, что может привести к серьезным ожогам тканей. При первых подозрениях надо сразу везти ребенка к врачу.

Еще 23 миллиарда рублей планируется направить на здравоохранение Подмосковья в 2022 году. По поручению губернатора Андрея Воробьева, дополнительные средства пойдут в том числе на закупку оборудования и лекарств для льготников.

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