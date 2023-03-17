Подмосковье 17 марта 2023, 20:35 Одинцовские школьники презентовали сборник патриотических стихов

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Одинцовские школьники написали стихи о России. В книгу вошли произведения о героизме, пейзажах и истории страны. Презентация сборника прошла в Новоивановской библиотеке.

На презентации книги школьники читали свои произведения и рассуждали о патриотизме.

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«Каждый раз у нас на занятиях мы обязательно очень много дискутируем. И поэтому, когда я задаю тему, например „Великая Отечественная война“ или как в данном случае „Что для меня Россия?“ — они сначала рассуждают, рассказывают прозой, а затем уже перекладывают на стихи», — пояснила руководитель студии «Писательское мастерство» Лариса Майорова.

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Школьники написали уже сотни стихов, рассказов и повестей. Каждое произведение разбирают на занятии с педагогами. Юные поэты говорят, что пишут произведения не ради славы. Для них главное — увековечить подвиг предков и почитать память героев.

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