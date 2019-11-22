Сдали теорию и практику. Одинцовские коммунальщики проверили свой профессионализм

Работники коммунальных служб из Одинцова прошли аттестацию. Им предстояло в теории и на практике проверить свои знания о профессии и подтвердить квалификацию. Тех, кто сдал экзамен лучше всех, обещали наградить премией.

Это самый настоящий экзамен — ручка, листок и никаких телефонов. Так одинцовские коммунальщики сдают теорию в техникуме. Сантехники должны ответить на 40 вопросов. За прозрачностью экзамена следят эксперты.

«В течение 60 минут наши соискатели, так мы называем их, ответили на 40 вопросов. Отчасти напоминает ЕГЭ, но для профессионалов», — рассказал эксперт Андрей Сыроватский.

За партами — сантехники одинцовской теплосети. Свой уровень мастерства пришли подтвердить более 20 работников. В своей профессии они далеко не новички, у каждого за плечами большой опыт. Говорят, вопросы несложные.

Источник фото: телеканал «360»

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Подмосковные власти уверены, что от уровня знаний зависит не только производительность труда, но и качество оказываемых услуг, а значит — и комфорт жителей. По поручению губернатора региона, таких экзаменов для коммунальщиков в Московской области проведено более 250. Подтверждать квалификацию нужно раз в три года.

«Мы должны аттестовать и понять квалификацию этого человека, насколько он соответствует своей работе и должности. На территории Московской области при филиале Одинцовского университета МГИМО мы открыли кафедру ЖКХ», — рассказала заместитель министра ЖКХ Московской области Анжела Пухова.

Источник фото: телеканал «360»

Экзамен поделен на две части — теоретическую и практическую. В последней нужно показать свои навыки — например, починить систему отопления или устранить засор в трубе.

За отличные знания коммунальщикам пообещали выплатить премию. Через месяц те, кто удачно прошли аттестацию, получат удостоверение о своем профессионализме.