Одинцовские кинологи показали школьникам работу служебных собак

Бельгийская овчарка помогает полиции искать преступников. Полицейские собаки показали свои умения одинцовским школьникам. Ребят впечатлила работа полицейских.

Бельгийская овчарка Скай служит в Одинцовском УВД около года. И до пенсии ему далеко. Как минимум, семь лет. Но об этом он сейчас вообще не думает. Пес молодой и дерзкий. Его работа — искать взрывчатые вещества. И в этом он профи.

Свои умения Скай продемонстрировал одинцовским школьникам. Такую слаженную работу полицейских ребята видят впервые. И даже ощутили на себе. Закладку, ради эксперимента спрятанную у одного из учеников, Скай нашел почти мгновенно.

Одинцовский школьник мечтает защищать людей. Даниил уже год как решил стать полицейским. Точнее служить в ОМОНе. Но эта мечта пришла не сразу. Юноша пробовал себя и в творчестве, и в поварском деле. Определился с профессией, как только пришел в военно-патриотический клуб. Теперь активно занимается рукопашным боем и самбо. Изучает военное дело и оружие.

Возможно, Данила — будущий коллега Ская. Собаки давно стали незаменимыми сотрудниками в органах. И спасают людей, и нейтрализуют преступников. По всему миру четвероногие — в почете. Вот и с одинцовским псом на задание идти не страшно.

Ксения — проводник служебной собаки, говорит, ловить преступников — не прямой профиль ее подопечного. В основном, он работает на транспорте, в помещениях, обыскивает местность, предотвращает угрозы взрыва. Навык защиты от преступников Ксения тренировала для себя. И теперь Скай не только ее напарник, но и полноценный боевой товарищ.

Вопреки холодной погоде, показательные выступления Ская и его кинолога состоялись. В некоторых моментах было даже очень жарко. Но, несмотря на серьезность полицейской собаки, она остается настоящим и преданным другом своего хозяина.