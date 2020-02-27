    27 февраля 2020, 09:12

    Одинцовские кинологи показали школьникам работу служебных собак

    Елена Глущенкова

    Бельгийская овчарка помогает полиции искать преступников. Полицейские собаки показали свои умения одинцовским школьникам. Ребят впечатлила работа полицейских.
    Одинцовские кинологи показали школьникам работу служебных собак

    Бельгийская овчарка Скай служит в Одинцовском УВД около года. И до пенсии ему далеко. Как минимум, семь лет. Но об этом он сейчас вообще не думает. Пес молодой и дерзкий. Его работа — искать взрывчатые вещества. И в этом он профи.

    Свои умения Скай продемонстрировал одинцовским школьникам. Такую слаженную работу полицейских ребята видят впервые. И даже ощутили на себе. Закладку, ради эксперимента спрятанную у одного из учеников, Скай нашел почти мгновенно.

    Одинцовский школьник мечтает защищать людей. Даниил уже год как решил стать полицейским. Точнее служить в ОМОНе. Но эта мечта пришла не сразу. Юноша пробовал себя и в творчестве, и в поварском деле. Определился с профессией, как только пришел в военно-патриотический клуб. Теперь активно занимается рукопашным боем и самбо. Изучает военное дело и оружие.

    Возможно, Данила — будущий коллега Ская. Собаки давно стали незаменимыми сотрудниками в органах. И спасают людей, и нейтрализуют преступников. По всему миру четвероногие — в почете. Вот и с одинцовским псом на задание идти не страшно.

    Ксения — проводник служебной собаки, говорит, ловить преступников — не прямой профиль ее подопечного. В основном, он работает на транспорте, в помещениях, обыскивает местность, предотвращает угрозы взрыва. Навык защиты от преступников Ксения тренировала для себя. И теперь Скай не только ее напарник, но и полноценный боевой товарищ.

    Вопреки холодной погоде, показательные выступления Ская и его кинолога состоялись. В некоторых моментах было даже очень жарко. Но, несмотря на серьезность полицейской собаки, она остается настоящим и преданным другом своего хозяина.