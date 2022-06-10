Одинцовские хирурги провели сложную операцию по удалению рака желудка

Хирурги из Одинцово успешно провели операцию по удалению рака желудка. Несмотря на сложность работы, они провели ее с помощью щадящего метода через небольшие проколы.

Жительница Крыма Галина Мусиенко узнала о раке желудка в 2021 году. За помощью она обратилась в Перхушковскую больницу. В стационаре женщину прооперировали методом лапароскопии — через небольшие проколы.

«Лапароскопическая хирургия развивается давно. Это не какое-то наше ноу-хау. Просто у нас в больнице именно гастрэктомия была выполнена впервые. <…> Раньше эти операции выполнялись в большей части открытым доступом, то есть через большой разрез на передней брюшной стенке», — рассказал хирург-онколог, руководитель Перхушковского подразделения Одинцовской областной больницы Александр Жевелюк.

Метод лапароскопии уменьшает кровопотери. Пациент быстрее восстанавливается, а шрамов на теле практически не остается.

«Из всех больших операций на 80% у нас выполняется именно лапаро- и тороскопическим доступом. Это более щадящая методика лечения, ранняя реабилитация больных в случае неосложненного течения», — пояснил Жевелюк.

Рак желудка сегодня занимает лидирующее место среди онкологических заболеваний во всем мире, а хирургическая операция при этом достаточно сложна. Врачи советуют каждый год проходить обследование. При своевременной диагностике рака есть все шансы на выздоровление.

«Лучше всего — это периодическая диспансеризация населения. Каждый пациент должен не бояться обследоваться. Идти в поликлинику по месту жительства», — подчеркнула врач отделения противоопухолевой лекарственной терапии Одинцовской областной больницы Елена Бовкун.

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