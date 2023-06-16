Подмосковье 16 июня 2023, 23:37 Одинцовские активисты вызвались помогать Штабу по общественному наблюдению во время выборов

Читать 360tv в

Активисты из Одинцова будут взаимодействовать с недавно открытом в Московской области Штабом по общественному наблюдению во время выборов. Они состоятся в регионе 8,9 и 10 сентября.

Осенью жители области будут выбирать губернатора региона. О голосовании без нарушений позаботится штаб. В этом году у избирателей Подмосковья появилась возможность отдать свой голос в онлайн-формате.

Реклама

«Мы должны совершенствоваться, развиваться. Поэтому появляются новые инструментарии, технологии. В Подмосковье будет впервые применяться система дистанционного электронного голосования», — сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Наблюдатели из Одинцова также будут следить за соблюдением прав граждан на предстоящих выборах. На протяжении всех трех дней голосования они будут взаимодействовать со Штабом общественной палаты Московской области и сообщать о любых зафиксированных нарушениях.

Кроме выборов губернатора Московской области с 8 по 10 сентября пройдут 12 избирательных кампаний, в том числе выборы более 200 депутатов органов местного самоуправления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».