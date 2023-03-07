07 марта 2023, 13:47
Одинцово стало одним из лидеров в Подмосковье по низкому уровню безработицы
Уровень безработицы в Одинцове составил 0,24%. Это один из самых низких показателей в Подмосковье, рассказала глава Минсоцразвития области Людмила Болатаева.
Сейчас в Одинцове 450 безработных жителей, при этом в регионе доступно 63 тысячи вакансий.
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«Сегодня в регионе доступно 63 тысячи вакансий, а уровень безработицы в целом по региону составляет около 0,4%», — сказала Людмила Болатаева.
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В министерстве добавили, что жители могут воспользоваться порталом «Работа в России» для поиска подходящих вакансий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что развитие территорий сделает большой вклад в победу на СВО. Он поручил министрам и главам городских округов проследить за исполнением соглашений по модернизации теплосетей и котельных, а также за решением других вопросов хозяйственной повестки.
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Одинцово
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