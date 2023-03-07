Подмосковье 07 марта 2023, 13:47 Одинцово стало одним из лидеров в Подмосковье по низкому уровню безработицы

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Уровень безработицы в Одинцове составил 0,24%. Это один из самых низких показателей в Подмосковье, рассказала глава Минсоцразвития области Людмила Болатаева.

Сейчас в Одинцове 450 безработных жителей, при этом в регионе доступно 63 тысячи вакансий.

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«Сегодня в регионе доступно 63 тысячи вакансий, а уровень безработицы в целом по региону составляет около 0,4%», — сказала Людмила Болатаева.

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В министерстве добавили, что жители могут воспользоваться порталом «Работа в России» для поиска подходящих вакансий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что развитие территорий сделает большой вклад в победу на СВО. Он поручил министрам и главам городских округов проследить за исполнением соглашений по модернизации теплосетей и котельных, а также за решением других вопросов хозяйственной повестки.

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