Одинцово стало одним из лидеров Подмосковья по объему ремонту дорог

Еще 69 километров дорог Одинцова отремонтируют за сезон. Это коснется 40 участков проезжей части, и на девяти из них работы уже начались.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что на пяти дорогах покрытие заменят благодаря голосованию жителей на портале «Добродел».

Одинцовский округ стал одним из лидеров по объемам ремонта в этом году Алексей Гержик.

Например, уже отремонтировали участок Можайского шоссе в Кубинке, протянувшийся мимо церкви Архангела Михаила.

«Дорожные службы продолжают ремонт девяти участков», — сообщил Гержик.

На выбранных отрезках пути обновят асфальт, укрепят обочины. Все работы завершат осенью.

Жители смогут увидеть адресную программу ремонта на сайте Министерства транспорта Подмосковья.

Также на «Доброделе» до 31 мая проходит сбор предложений по ремонту на 2023 год. Этому вопросу уделяют особое внимание по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.