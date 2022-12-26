Подмосковье 26 декабря 2022, 17:55 Одинцово стало лучшим округом в рейтинге Подмосковья Одинцово заняло первое место в подмосковном «Рейтинге-45»

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Итоги «Рейтинга-45» подвели в Подмосковье. По его итогам лучшим округом стало Одинцово. По словам главы муниципалитета Андрея Иванова, победа далась с трудом, и теперь главная задача — удержать лидерские позиции.

Глава округа рассказал, что в 2014 году округ, а тогда муниципальный район, держался на 48-м месте рейтинга. Последние два года он вышел в тройку лучших, и теперь наконец занял первое место.

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«Это командная работа, и для нас большая гордость, что мы — часть команды Подмосковья, которую возглавляет наш губернатор, дает нам четкий вектор и четкие задачи, поручения и цели обозначает», — отметил он.

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По словам Андрея Иванова, рейтинг оценивает работу округов по 45 показателям. Это выполнение государственных и муниципальных программ. Каждый год добавляются новые критерии оценки. Так, в этом году важным показателем было включение в оборот неиспользованных земель и рейтинг доверия к власти.

Любой показатель в рейтинге — это изменение качества жизни конкретного человека на данной территории. И он не дается легко, это точно. Андрей Иванов

Важной работой, которую проделали в Одинцове в этом году, стало создание Центра поддержки семей и родственников мобилизованных. Как рассказал Андрей Иванов, в нем ежедневно оказывают помощь тем, кому она сейчас необходима. Жители обращаются с вопросами о выплатах, кредитах, трудоустройстве и другой поддержке.

«Если человек попадает к нам в центр, то мы задаем вопросы на все случаи жизни, чтобы не только сегодня помочь, но и подумать о завтрашнем дне, спрогнозировать те задачи, проблемы, которые могут появиться в тех семьях, где молодые ребята ушли на СВО», — добавил глава округа.

Так, семьи еженедельно обзванивают и уточняют, не появились ли у них новые проблемы и нужна ли помощь. На минувшей неделе многие из них получили живые елки в преддверии праздников, а детей пригласили на новогодние мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе собрали свыше тысячи подарков для детей из Донбасса, которые уже отправили получателям.