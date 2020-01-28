Одинцово признали самым безопасным муниципалитетом Подмосковья

Одинцовский городской округ стал лучшим в плане безопасности муниципалитетом Московской области. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

В прошлом году муниципалитет присоединил к системе «Безопасный регион» больше 4,4 тысячи видеокамер. Более того, работают 16 участковых пунктов полиции — и это лучший показатель в Подмосковье.

«В 2019 году нам удалось достичь серьезных успехов в обеспечении безопасности. Помимо первого места в профильном смотре-конкурсе, мы занимаем лидирующие позиции по другим направлениям», — рассказал заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Максим Ширманов.

Операторы местной Системы-112 обработали больше 420 тысяч вызовов и сообщений за год. Показатель тоже является лучшим в регионе.

Одинцово стало лидером смотра-конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Московской области». Оценивали округа по таким направлениям, как гражданская оборона, защита населения, пожарная безопасность.