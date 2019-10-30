Одинцово подготовилось к уборке снега. Акцент сделают на тротуарах

Одинцово к зиме готово. Помимо старых машин, в автопарке городского округа появилась и новая техника, которая поможет убирать снег там, где раньше справлялись только дворники.

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Самосвалы, трактора, подметальная техника — всего более 100 уборочных машин уже на низком старте в автопарке Одинцовского ДРСУ. Около половины из них — новые. Город полностью готов к холодам и снегу — считают на предприятии.

«За последнее время мы меньше внимания уделяли пешеходным зонам, а зря, потому что людей в городе много, и акцент основной в этом году будем делать на пешеходные зоны, с дорогами мы уже справляемся», — сказал Владимир Алтухов, директор ОАО «Одинцовское ДРСУ».

Готовность дорожников проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Такие смотры проходят ежегодно последние 8 лет. Они позволяют увидеть, какими силами муниципалитет будет справляться со снегом.

«Компания приобрела ротеры, которые позволят механически быстро убирать тротуары, чтобы наши жители не страдали после утренней уборки. Когда они идут на работу, спешат к электричке, им приходится перепрыгивать через такие большие снежные сугробы», — сказал Андрей Иванов, глава Одинцовского городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Глава муниципалитета наградил лучших работников ДРСУ, которые боролись с погодными аномалиями в прошлом году. Тогда в некоторых поселениях округа, и в самом Одинцове, жилищникам приходилось работать в несколько смен, в том числе, и ночью. Можем повторить, если потребуется — говорят в ДРСУ.

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«Более даже чем готовы. Я второй год, мы с лета уже начали потихоньку готовиться к зиме», — сказал Игорь Кирямов, механизатор ОАО «Одинцовское ДРСУ».

Также глава провел совещание с руководителями подрядчиков. Там было установлено, что, помимо машин, в работе задействуют и противогололедные материалы. Их для уборки муниципальных трасс и дорог в Одинцове уже закупили более 8 тысяч тонн — это примерно 400 «камазов» реагентов.