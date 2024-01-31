Подмосковье 31 января 2024, 13:03 Одинцово и Долгопрудный стали лидерами Подмосковья по устранению дефектов уличного освещения с начала года Пресс-служба ГУСТ МО

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Несмотря на то, что остался всего лишь месяц зимы, инспекторы ГУСТ тщательно контролируют работу систем уличного освещения. С начала года они зафиксировали 98 дефектов.

Особое внимание уделяется исправности фонарей и осветительных приборов, так как от их работоспособности зависит безопасность дорожного движения и комфорт жителей города в темное время суток.

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В ходе проверок зарегистрированы нарушения как через традиционные инспекции, так и при использовании нейросетевых комплексов и камер «Безопасный регион».

«С начала года было выявлено 98 дефектов. Больше всего нарушений устранили в Долгопрудном, Одинцово и Раменском» — рассказала ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

В ГУСТ МО объяснили, что в маршруты проведения инспекций также включаются адреса, о которых сообщают жители Подмосковья. Граждане могут лично обратиться в территориальные отделы, чтобы оставить свои обращения относительно неработающего уличного освещения и других вопросов, связанных с содержанием территорий. Местоположение отделов можно найти на интерактивной карте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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